Palmeiras de Abel Ferreira vence e assume liderança isolado do campeonato

A jogar em casa, o Palmeiras adiantou-se no marcador com um golo de Raphael Veiga, aos 27 minutos, e ampliou a vantagem aos 44, por Bruno Rodrigues.



Na segunda parte, o ‘verdão’ fez mais dois golos, por intermédio de Bruno Fuchs, aos 49 minutos, e Felipe Anderson, aos 56, antes de a Juventude reduzir por Rodrigo Sam, aos 76.



Com este triunfo, a equipa de Abel Ferreira assumiu a liderança isolada do campeonato brasileiro, com 58 pontos, mais três do que o Flamengo. No terceiro lugar está o Cruzeiro, do luso Leonardo Jardim, com 52, mas com mais um jogo que os adversários.

