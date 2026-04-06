Palmeiras, de Abel Ferreira, vence e reforça liderança no Brasileirão

O ‘verdão’, campeão com Abel Ferreira em 2022 e 2023, adiantou-se no marcador com um golo do avançado colombiano Jhon Arias, aos 42 minutos, mas no segundo tempo ainda sofreu o empate, com o Bahia a marcar por David Duarte, aos 58.



O triunfo dos paulistas chegou muito perto do final, com um autogolo do argentino Santiago Ramos, na sequência de um pontapé de canto em que o defesa dos baianos, na pequena área, desviou a bola para a própria baliza, aos 88.



Esta vitória reforça a liderança do Palmeiras, para cinco pontos de vantagem, numa ronda em que o Fluminense, agora em igualdade pontual com o São Paulo, no segundo lugar, ambos com 20 pontos, empatou na visita ao Coritiba (1-1).



O Flamengo, de Leonardo Jardim, e o Bahia ocupam a quarta e quinta posições, a oito pontos da frente, mas ambos com menos um jogo disputado.



Também no domingo, o Grêmio, de Luís Castro, não foi além de um empate na receção ao Remo (0-0), naquele que foi o terceiro jogo consecutivo sem vencer da formação de Porto Alegre (duas derrotas e um empate), que é 10.ª classificada.