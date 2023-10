Palmeiras de Abel Ferreira vence e sobe provisoriamente ao segundo lugar

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu no sábado o Bahia por 1-0, em jogo da 30.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e subiu de forma provisória ao segundo lugar.

A jogar em casa, o ‘verdão’ fez o único golo da partida aos 38 minutos, por intermédio de Raphael Veiga, e somou o terceiro triunfo consecutivo na prova, que lhe vale a subida ao segundo lugar, com 53 pontos, a seis do líder Botafogo, que tem menos dois jogos.



Em terceiro lugar está o Bragantino, treinado pelo luso Pedro Caixinha, que soma 52 pontos, mas tem menos um jogo disputado que o Palmeiras.



Já o Bahia somou a segunda derrota consecutiva e está em 15.º, com 34 pontos, em zona perigosa da tabela.