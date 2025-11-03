Palmeiras, de Abel Ferreira, vence Juventude e segura liderança do Brasileirão

Três dias depois de aceder à final da Taça Libertadores, o ‘verdão’ fez descansar vários titulares em Caxias do Sul, mas chegou à 20.ª vitória no campeonato através de Bruno Rodrigues (24 minutos) e Felipe Anderson (61), ex-dianteiros de Famalicão e FC Porto.



A oito jornadas do fim do Brasileirão, no qual até vinha de um empate e uma derrota, o Palmeiras permanece no primeiro lugar e passou a contabilizar 65 pontos, um acima do Flamengo, segundo e seu adversário na final da principal competição sul-americana de clubes, em 29 de novembro, que se impôs na receção ao lanterna-vermelha Sport (3-0).



Vitorioso em casa diante do Vitória (3-1), no sábado, o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, regressou aos êxitos no fim de semana e fecha o pódio, com 60 pontos (mais um jogo).