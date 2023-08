Palmeiras de Abel Ferreira vence no Brasileirão

Um golo de Raphael Veiga, aos 65 minutos, garantiu o triunfo da equipa de Abel Ferreira, o terceiro consecutivo no campeonato, no entanto, a equipa soma 40 pontos e continua longe da frente, uma vez que o Botafogo, orientando por Bruno Lage, também venceu nesta jornada e lidera com 51.Já o Cruzeiro, do técnico luso Pepa, foi batido por 3-0 na visita ao Grêmio, com os golos a serem apontados pelos uruguaios Luis Suarez, aos 29 minutos, e Felipe Carballo, aos 54, e por Pepe, aos 78.Com este resultado, o Cruzeiro, que não vence no campeonato há sete jogos consecutivos, está em 12.º, com 25 pontos, apenas quatro de vantagem para a zona de despromoção, enquanto o Grêmio é terceiro, com 36 pontos, os mesmos do Flamengo, que é quarto.