Palmeiras de Abel Ferreira vence no Brasileirão

Sem o médio internacional colombiano Richard Rios, com a transferência "selada" para o Benfica, o Palmeiras foi claramente dominante, porém, com o ex-portista letal nos livres diretos, sentiu dificuldades para confirmar o êxito.



Ganhar valeu-lhe chegar à quarta posição, com 26 pontos, a sete do Cruzeiro de Leonardo Jardim, mas com menos dois jogos, uma vez que ainda só disputou 13, ficando ainda a um só ponto do Flamengo, menos dois jogos, e do Bragantino, que tem mais dois encontros.



O Atlético Mineiro é nono, com 20 pontos.



Antes deste desafio, o Cruzeiro goleou o aflito Juventude por 4-0 e solidificou a liderança, traduzida em seis pontos para o Flamengo, que, no entanto, tem dois encontros a menos.