Palmeiras de Abel Ferreira vence Santos e consolida liderança do Brasileirão

Com golos aos 67 e 80 minutos, Vitor Roque garantiu o triunfo do Palmeiras, que passou a somar 68 na liderança do Brasileirão e alargou para três a vantagem para o ‘vice’ Flamengo, travado nesta jornada pelo São Paulo (2-2).



Palmeiras, com 68 pontos, e Flamengo, com 65 – ambos com menos um jogo – destacam-se nas primeiras posições da Série A, em que surge no terceiro lugar o Cruzeiro, do treinador português Leonardo Jardim, com 63.



No domingo, para a 33.ª jornada, o Palmeiras desloca-se a casa do Mirasol (4.º classificado, com 56 pontos), enquanto o Palmeiras recebe o ‘aflito’ Santos (17.º, em zona de despromoção, com 33).