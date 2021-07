Palmeiras, de Abel Ferreira, vence Santos e isola-se na liderança do Brasileirão

Noutro jogo importante para a luta no topo da classificação, o Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, que tem sido uma das surpresas da prova, empatou a dois golos na receção ao Bragantino, segundo classificado.A equipa visitante abriu o marcador aos 28 minutos, pelo avançado Alerrando, Nikão restabeleceu o empate aos 45+2 e o avançado uruguaio David Ternas colocou a equipa do Athletico na frente do marcador, aos 70 minutos, mas o Bragatino fez o 2-2 aos 80, por Yatlo.Com estes resultados, o Palmeiras isolou-se no comando do campeonato brasileiro, com 25 pontos, seguido do Bragantino, com 23, do Atlético Mineiro com 22 e do Athletico Paranaense, que tem menos um jogo, com 20.