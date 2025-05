Palmeiras de Abel vence e lidera no Brasil

A formação paulista passou a somar 16 pontos no topo do Brasileirão graças a um golo de Vítor Roque, aos 60 minutos, avançado de 20 anos que se estreou a marcar pela equipa do técnico português, em que está emprestado pelo FC Barcelona.



Após o triunfo sobre o Vasco, que contou com Nuno Moreira no "onze" titular, a equipa de Abel leva dois pontos de vantagem sobre o Flamengo, que perdeu por 2-1 no campo do Cruzeiro, de Leonardo Jardim.