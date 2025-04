Palmeiras de Abel vence na Libertadores

Em Lima, no Peru, diante do Sporting Cristal, a equipa brasileira esteve por duas vezes na frente do marcador, com golos de Estêvão (38 minutos) e Piquerez (82), de grande penalidade, mas os da casa conseguiram restabelecer a igualdade, com "bombas" de fora da área de Pretell (67) e Tavara (84).



O Palmeiras, que venceu a Libertadores com Abel Ferreira em 2020 e 2021, conseguiu a vitória já no período de compensação, com um golo do suplente Richard Rios, aos 90+2.



Na conferência de imprensa final, Abel Ferreira ainda foi questionado quanto à possibilidade de treinar a seleção brasileira, mas o treinador português disse que não falava sobre “ses” e que a presidente do clube também tinha sido clara sobre o assunto, quando referiu que não falava sobre hipóteses.