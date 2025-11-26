Palmeiras deixa título ao alcance do Flamengo

O treinador português já tinha na ronda anterior ‘atirado a toalha’ ao chão e nesta 36.ª jornada poupou praticamente quase toda a equipa, já a pensar na final de sábado da maior competição de clubes da América do Sul.



Em Porto Alegre, o ‘verdão’ até esteve a vencer, com um golo de Facundo Torres, aos 24 minutos, mas o Grémio empatou ainda na primeira parte, por Amuzu, aos 45+3, e na segunda virou o jogo com um golo do ex-benfiquista Carlos Vinicius, de penálti (61).



Foi também da marca dos 11 metros, após falta que ditou a expulsão de Giay no Palmeiras, aos 85 minutos, que Willian fez o 3-1, embora os paulistas ainda tenham reduzido já nos descontos, por Benedetti, aos 90+3.



“Depois do jogo do São Paulo, percebemos todos, no clube, o que se estava a passar. Não foi o Palmeiras que desistiu. Não desistiu do penálti no Maracanã, não desistiu do penálti do Santos, não desistiu do penálti do Vitória”, referiu na conferência de imprensa, deixando críticas de anteriores jogos.



A derrota manteve o Palmeiras com os mesmos 70 pontos, enquanto o Flamengo, com 75 e líder do campeonato, acabou por ganhar um ponto ao rival, ao empatar no reduto do Atlético de Mineiro (1-1), deixando as duas equipas separadas por cinco pontos.



No ‘Mineirão’, o Flamengo apenas conseguiu evitar a derrota já nos descontos, com um golo de Bruno Henrique, aos 90+2, em resposta ao de Bernard, aos 34.



Com apenas seis pontos em disputa, com duas jornadas por realizar, o Flamengo está à beira do oitavo título da sua história no ‘Brasileirão’, precisando apenas de somar dois pontos.



Os ‘rubro-negros’ recebem o Ceará na próxima quarta-feira e visitam o Mirassol em 07 de dezembro, enquanto o Palmeiras joga fora com o Atlético Mineiro e na última jornada também se desloca ao terreno do Ceará.



Caso o Flamengo some apenas um ponto nos dois últimos jogos, precisará de contar com perda de pontos do Palmeiras, porque em caso de igualdade o ‘verdão’ terá vantagem, face ao número de vitórias, o primeiro critério de desempate.