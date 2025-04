Palmeiras e Abel Ferreira vencem na Libertadores

A equipa, vencedora da competição com o treinador português em 2020 e 2021, passa a ter seis pontos em dois jogos, à frente do Bolívar e do Cerro Porteño, com três pontos, enquanto os peruanos do Sporting Cristal estão em último, sem pontos.



Esta é a terceira vitória consecutiva do "verdão", depois de vencer também o Sport Recife, de Pepa, na segunda jornada do Brasileirão.



“Há muito para a equipa evoluir, melhorar. Espero que ninguém mais se magoe, porque com este ritmo vai ser difícil”, disse no final o treinador, que viu Raphael Veiga sair lesionado e depois de também ter perdido Lucas Evangelista, no Brasileirão.



Na terceira jornada da Taça Libertadores, o Palmeiras visita os bolivianos do Bolívar, em 24 de abril.