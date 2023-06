Palmeiras e Bahia seguem na Taça do Brasil

Na visita a Fortaleza, o Palmeiras, que venceu pela última vez a Taça do Brasil em 2020, já com Abel Ferreira, perdeu por 1-0, mas fez valer o resultado tranquilo da primeira mão, em que tinha vencido por 3-0.No jogo, o treinador português acabou expulso aos 77 minutos, por contestar decisões da arbitragem.Em Salvador, o Bahia empatou a 1-1 com o Santos e o jogo foi decidido nas grandes penalidades (4-3) – depois de na primeira mão também ter empatado (0-0) -, com a equipa de Renato Paiva a garantir a passagem aos "quartos".”, analisou no final o treinador luso.Fora da Taça do Brasil ficaram os também treinadores portugueses Luís Castro, do Botafogo, líder do Brasileirão, e Pepa, do Cruzeiro, afastados por Athletico Paranaense e Grémio, respetivamente.O Botafogo caiu nas grandes penalidades (4-2), num jogo em que igualou no tempo regulamentar a eliminatória, ao vencer por 1-0 e depois de ter perdido fora por 3-2.Tiquinho Soares, que marcou o golo, aos 17 minutos, foi um dos jogadores a falhar no desempate por penáltis, bem como Tche Tche, numa decisão em que o guarda-redes Bento foi o herói, ao travar os dois remates.O Cruzeiro, de Pepa, tinha tudo para seguir em frente, depois de ter empatado a primeira mão fora (1-1), mas a jogar em casa foi, desta vez, surpreendido pelo Grémio, que venceu por 1-0, com golo de Villasanti, aos 27 minutos.”, considerou Pepa, lamentando também as oportunidades desperdiçadas.