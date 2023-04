Palmeiras e Botafogo em vantagem na Taça do Brasil

A jogar em casa, o campeão brasileiro Palmeiras esteve a perder, mas Gabriel Menino (38 minutos), José Lopez (42), Gustavo Gómez (88, de grande penalidade) e Rafael Navarro (90+7) marcaram para o "verdão" e asseguraram o triunfo por 4-2.



Para o Tombense, equipa da Série B, o equivalente à segunda divisão e que receberá os paulistas em 27 de abril, na segunda mão, Matheus Frizzo marcou aos 10 minutos e Marcelinho também já nos descontos, aos 90+3.



O Botafogo, de Luís Castro, conseguiu uma importante vitória fora, ao vencer por 2-0 em casa do Ipiranga, emblema da Série C, num jogo que resolveu com golos de Carlos Eduardo, aos quatro e aos 81 minutos.



Já o Coritiba sentiu muitas dificuldades em casa frente ao Sport Recife, da Série B, num encontro em que andou várias vezes atrás do resultado, depois de se ver a perder por 1-0, dar a volta, e voltar a estar em desvantagem, de 2-3.



Na equipa de António Oliveira, que visita o Recife na segunda mão em 26 de abril, Alef Manga esteve em destaque com um "hat trick", aos 16, 26 e 77 minutos, este de grande penalidade e no segundo com assistência do ex-benfiquista Rodrigo Pinho.



Pelo Sport Recife, o homem do jogo foi Vágner Love, com um "bis", aos nove e 61 minutos, num encontro em que Luciano Juba, aos 51, também marcou.



Nos 16 avos de final da Taça do Brasil, está ainda o Cruzeiro, de Pepa, que esta quinta-feira visita o Naútico, enquanto o Bahia, de Renato Paiva, venceu na terça-feira fora o Volta Redonda, por 2-1.



Fora da competição estão o Bragantino, de Pedro Caixinha, afastado na segunda eliminatória da Taça, e o Cuiába, de Ivo Vieira, eliminado na primeira ronda.