Palmeiras e Botafogo em vantagem na Taça do Brasil

O bicampeão brasileiro, que conquistou o troféu referente a 2020 já sob a liderança do treinador português, beneficiou de um golo marcado por Estêvão, aos 90+8 minutos, para vencer por 2-1 na receção ao Botafogo paulista, após ter inaugurado o marcador aos 57, por Rony, e permitido o empate à equipa do segundo escalão, aos 90+1, concretizado por Patrick Brey.A formação treinada pelo compatriota Artur Jorge, que comanda o Brasileirão, também conseguiu apenas amealhar em casa uma magra vantagem de 1-0 para o confronto da segunda mão com o antepenúltimo classificado do campeonato principal, alcançada com um golo marcado por Carlos Eduardo, ex-jogador de FC Porto e Estoril Praia, aos 65 minutos.