Palmeiras e Botafogo empataram no Brasileirão

O confronto entre os dois últimos campeões do Brasileirão, o Palmeiras em 2022 e 2023, e o Botafogo em 2024 (com Artur Jorge no comando) foi equilibrado, com os guarda-redes Weverton ("verdão") e John ("fogão") em bom plano, resolvendo as oportunidades de golo que surgiram.Face ao empate, ambas as equipas somaram um ponto, seguindo o Botafogo na sexta posição e o Palmeiras na oitava.