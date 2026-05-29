Palmeiras e Cruzeiro goleiam e apuram-se para os `oitavos` da Taça Libertadores

O ‘verdão’, que partia para a última ronda com mais dois pontos do que o Sporting Cristal, terceiro, assegurou a vaga atrás do Cerro Porteño, depois de golear em São Paulo os colombianos do Junior Barranquilla (4-1).



A equipa de Abel Ferreira, que no Palmeiras conquistou duas Libertadores, maior competição de clubes da América do Sul, marcou por Jhon Arias (seis e 45 minutos), Allan Elias (40) e Andreas Pereira (51), enquanto Muriel marcou para o Júnior (36).



Em Belo Horizonte, o Cruzeiro, também com mais dois pontos do que o Boca Juniors, terceiro, viu os argentinos perderem, em contraponto à equipa brasileira, que goleou na receção aos equatorianos do Barcelona (4-0).



Matheus Pereira, com um ‘bis’ (cinco e 71 minutos), Christian (52) e Sinisterra (55), marcaram no Mineirão para a ‘raposa’.



Na fase de grupos da Taça dos Libertadores, os dois primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final e o terceiro de cada grupo é relegado para um play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Taça sul-americana.