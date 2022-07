Palmeiras e Talleres Cordoba apurados na Libertadores

O bicampeão em título voltou a dar um festival de golos diante do Cerro Porteño, com a equipa brasileira a golear em casa o Cerro Porteño, por 5-0, depois de já ter vencido no Paraguai, na primeira mão dos "oitavos", por 3-0.



Em casa, a equipa de Abel Ferreira teve um último quarto de hora implacável, com quatro golos, de Rony (73 e 83), o último com um pontapé de bicicleta perfeito, de Breno Lopes (75) e de Gustavo Gomez (78).



Na primeira parte, a equipa paulista vencia por 1-0, com um autogolo de Samudio, aos 37 minutos.



Nos "quartos" da competição, o Palmeiras vai defrontar o campeão brasileiro Atlético Mineiro, de Hulk, com jogos em agosto.



Talleres implacável



Também na quarta-feira à noite, Pedro Caixinha viu o Talleres chegar às oito melhores equipas da competição, com os argentinos a vencerem fora os compatriotas do Colón Santa Fé, por 2-0, depois de um empate a 1-1 no primeiro jogo.



O Talleres chegou à importante vitória com golos de Girotti, aos 47, e de Martino, aos 90+7.



Nos quartos de final, a equipa vai defrontar o Velez Sarsfield, que eliminou o River Plate, com a equipa de Marcelo Gallardo a empatar em casa sem golos, não conseguindo anular a derrota da primeira mão.



A eliminação do River Plate pode ser benéfica para o Benfica, que em junho comunicou um princípio de acordo com o River Plate para a contratação do médio argentino Enzo Fernandéz, mas o jogador apenas seria esperado em dezembro, se o clube se mantivesse na Libertadores.



De acordo com a imprensa local, na quarta-feira o treinador Marcelo Gallardo despediu-se de Julian Alvarez, a caminho do Manchester City, mas disse que a situação de Enzo Fernandez não era clara.



Entre os apurados na quarta-feira, destaque ainda para o Flamengo, que despediu Paulo Sousa no início de junho, e goleou na segunda mão dos "oitavos" os colombianos do Tolima por 7-1, com um póquer (quatro golos) de Pedro.



Na fase seguinte, a equipa carioca vai defrontar o Corinthians, do português Vítor Pereira, que se tinha apurado já na terça-feira, eliminando o Boca Juniors.