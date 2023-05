Palmeiras em vantagem nos "oitavos" da Taça do Brasil

A primeira mão dos "oitavos" da competição deixou caminho aberto para o Palmeiras, com a equipa campeã brasileira a bater o Fortaleza com golos de Raphael Veiga, de grande penalidade (11 minutos), do ex-sportinguista Tabata (18) e Richard Rios (88).Um resultado muito confortável para a equipa paulista, que fica com via aberta para se apurar para os quartos de final, estando a segunda mão da eliminatória agendada para 31 de maio, em casa do Fortaleza.”, disse no final o treinador português.Ao contrário do Palmeiras, o líder do Brasileirão, o Botafogo, de Luís Castro, entrou a perder nos "oitavos" da Taça, mas fora, mantendo a eliminatória em aberto com uma desvantagem pela margem mínima (3-2) na visita ao Athletico Paranaense.A equipa carioca, que tinha perdido pela primeira vez no campeonato na última jornada, voltou a deixar escapar uma vantagem, desta vez depois de chegar ao 2-0, com golos do ex-portista Tiquinho Soares (39 minutos) e Luís Henrique (41).Na segunda parte, o Athletico Paranaense deu a volta ao resultado, por Vítor Roque (56), Vítor Bueno (62) e Fernandinho (82), mantendo a eliminatória em aberto para a segunda mão, no Rio de Janeiro.”, justificou Luís Castro na conferência de imprensa de final de jogo.Em outros jogos da primeira mão, o Bahia, de Renato Paiva, empatou na visita ao Santos, num jogo sem golos, enquanto o Cruzeiro, do também técnico português Pepa, ficou-se por uma igualdade 1-1, depois de ter estado a vencer, na visita ao Grémio.A equipa de Pepa marcou primeiro, por Bruno Rodrigues, aos oito minutos, mas o internacional uruguaio Luís Suárez, que se tem revelado um grande reforço dos gaúchos, já com 13 golos e cinco assistências, empatou, aos 79.