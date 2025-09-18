Palmeiras em vantagem nos `quartos` da Libertadores

O ‘verdão’, que venceu com Abel Ferreira a mais importante competição de clubes da América do Sul em 2020 e 2021, e antes com Luiz Felipe Scolari, em 1999, tem importante margem para a segunda mão, quando receber os argentinos na próxima semana.



No jogo, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, o Palmeiras chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Gustavo Gomez (seis minutos) e Vítor Roque (41), mas o River Plate ainda reduziu perto do final, por Lucas Martinez, aos 89.



“É uma vitória importante, mas não passa disso. Temos o segundo jogo em casa, faltam 90 minutos. Começamos no início do ano a reformular o plantel, com jogadores a chegar e temos lutado em primeiro em todas as competições. Estamos a trabalhar muito”, disse no final o treinador português.