Palmeiras empata clássico com o Corinthians

As duas formações não ficavam em branco no clássico paulista, para o campeonato, desde 2011, sendo que, além da ausência de golos, a partida ficou igualmente marcada por duas expulsões no tempo de compensação, para Murilo, do "verdão", e para Maycon, do "timão".



Com esta igualdade, o Palmeiras, campeão em título, mantém-se em segundo lugar, com 41 pontos, a 10 do líder Botafogo, de Bruno Lage, que no sábado perdeu na receção ao Flamengo, quarto colocado, com 39.



O Corinthians, que não contou com o lateral português Rafael Ramos, está na 13.ª posição, com 26 pontos.