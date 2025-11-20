Palmeiras empata com Vitória e soma terceiro jogo sem vencer no Brasileirão

Depois das derrotas em casa do Mirassol (2-1) e do Santos (1-0), o ‘verdão’ regressou a casa, mas acabou por não conseguir melhor do que um empate a zero com o Vitória, 17.º classificado e primeiro em zona de despromoção.



No final do encontro, Abel Ferreira criticou a arbitragem, sobretudo pela expulsão de Andreas Pereira, aos 90+9 minutos, falando “das narrativas que se criaram de que o Palmeiras é beneficiado”, embora tenha deixado igualmente alertas sobre a exibição da sua equipa.



“No jogo, tivemos 45 minutos de apatia, sem ir para o um contra um. Um exemplo, o que o ‘moleque’ de 20 anos [Allan] faz, temos de fazer. Ir para cima, arriscar, perder a bola. Foi o que faltou na primeira parte, só tocámos para trás e para o lado. E tivemos uma chance clara com Bruno Rodrigues, mas demos 45 minutos de avanço, fomos passivos. Faltou a agressividade”, disse.



Contudo, o empate com o Vitória acabou por não ser tão problemático para o Palmeiras, segundo classificado, uma vez que o líder Flamengo foi derrotado em casa do rival Fluminense, por 2-1.



O ‘Fla’ lidera o campeonato com 71 pontos, mais dois do que o Palmeiras, com quatro jornadas por disputar, com o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, a poder colocar-se hoje a quatro, caso vença em casa do Juventude.

