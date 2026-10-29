Palmeiras empata e Flamengo pode fugir na liderança

Em jogo grande do estado paulista, a contar para a 33.ª jornada do Brasileirão, o Palmeiras não foi além de um ‘nulo’ e o treinador português Abel Ferreira não poupou nas críticas ao relvado do Vila Belmiro, em Santos.



“É lamentável que não haja uma regulamentação séria, como há na Europa, nos melhores campeonatos do mundo, e deixar jogar duas equipas num relvado nestas condições. Inacreditável”, disse no final o técnico luso.



O empate deixa o ‘verdão’ com 70 pontos, os mesmos do Flamengo, mas a equipa do Rio de Janeiro pode isolar-se na frente, caso vença hoje na difícil visita ao Vasco da Gama, em dérbi de grande rivalidade ‘carioca’.



A cinco jornadas do final, com o Flamengo a ter menos um jogo, a luta cinge-se praticamente aos ‘rubro negros’ e ao Palmeiras, enquanto o Cruzeiro, do também português Artur Jorge, é terceiro, com 54 pontos e, igualmente, ainda com seis por disputar.