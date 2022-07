Palmeiras empata em Fortaleza em jogo mais curto

Com 89.11 minutos disputados, aconteceu uma falha de energia na Arena Castelão, que ficou às escuras, e, depois de aguardar os 30 minutos regulamentares, o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu o embate por terminado.



De acordo com os regulamentos da prova, nomeadamente o artigo 22, os jogos interrompidos depois dos 30 minutos da segunda parte, por motivos em que está incluída a falta de energia, são considerados encerrados caso não seja possível retomá-los.



Até ao "apagão", com origem no exterior do estádio, as duas equipas tiveram oportunidades para chegar ao golo, mas os guarda-redes Fernando Miguel (Fortaleza) e Weverton (Palmeiras) acabaram por ser as principais figuras do jogo.



O conjunto bicampeão sul-americano em título soma, assim, o terceiro encontro sem ganhar na prova, depois do empate a dois no reduto do Avaí e do desaire caseiro por 2-0 na receção ao Athletico Paranaense, de Luiz Felipe Scolari.



Na classificação, o Palmeiras segue isolado na frente, com 30 pontos, contra 29 do Corinthians, de Vítor Pereira, que bateu em casa o Flamengo por 1-0, e 28 do campeão Atlético Mineiro, "empatado" (0-0) na receção ao São Paulo.



Por seu lado, o Fortaleza, sem vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, continua em 20.º e último, com 11 pontos.