Palmeiras encurta atraso para o líder





(Com Lusa)

Apesar da vitória, o ‘verdão’ sabe que tem clara desvantagem nesta luta frente ao campeão em título, com o Flamengo a liderar a competição com mais três pontos e ainda vantagem no número de vitórias obtidas, primeiro critério de desempate em caso de igualdade pontual.“Temos um rival fantástico nesta competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles. Mesmo ganhando aqui, continuamos a depender deles. Têm tudo e mais alguma coisa para ganhar a competição”, admitiu Abel Ferreira após a goleada ao Remo.A equipa paulista não facilitou frente ao 19.º e penúltimo classificado e ao intervalo já vencia por 4-1.Pelo Palmeiras marcaram Jhon Arias (04 e 14 minutos), Maurício (21), Marcelinho com um autogolo (36), José López (55) e o ex-FC Porto Felipe Anderson (80), enquanto o único golo do Remo foi apontado por Zé Welison (45+2) quando o resultado estava 4-0.A quatro jornadas do final, o Flamengo, do também português Leonardo Jardim, vai defrontar Athletico Paranaense (casa), Palmeiras (fora), Coritiba (fora) e Chapecoense (casa), e os paulistas, além da receção ao ‘mengão’, defrontam o Cruzeiro (fora), a Chapecoense (fora) e o Coritiba (casa).Antes da última jornada, o Palmeiras terá ainda a final da Taça dos Libertadores, frente aos argentinos do Estudiantes.Nesta 34.ª ronda do Brasileirão, o Cruzeiro, de Artur Jorge, também venceu na quinta-feira, na receção ao Bahia (3-2), e a equipa de Belo Horizonte, que é terceira, a 16 pontos do líder, procura manter-se nos lugares diretos para a Libertadores.Atualmente, o pódio do Brasileirão é exclusivamente 'português', tendo em conta que Leonardo Jardim, Abel Ferreira e Artur Jorge lideram os três primeiros colocados.