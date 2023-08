Palmeiras está nas "meias" da Libertadores

Depois da goleada imposta na Colômbia (4-0), o Palmeiras segurou a vantagem, num encontro em que ficou em vantagem numérica desde os 75 minutos, depois de Juan Quintero ter visto dois amarelos em dois minutos.



Esta é a quarta presença consecutiva do "verdão" nas meias-finais da mais importante competição de clubes da América do Sul, nunca tendo falhado a qualificação para esta fase desde a chegada de Abel Ferreira.



Campeão em 2020 e 2021, o Palmeiras vai defrontar agora os argentinos do Boca Juniors, que afastaram os compatriotas do Racing, por 4-1, no desempate por grandes penalidades, após dois empates 0-0.



Esta será a terceira vez que as duas equipas se encontram nas meias-finais da Libertadores, com o Boca Juniors a levar sempre vantagem, assim como na final de 2000.