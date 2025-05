Palmeiras está nos "oitavos" da Libertadores

O Palmeiras, que venceu a Taça Libertadores em 1999, 2020 e 2021, as duas últimas sob o comando técnico de Abel Ferreira, é a única equipa 100% vitoriosa na edição de 2025 e assegurou também o primeiro lugar do Grupo G, a duas jornadas do fim desta fase, na qual os dois primeiros classificados seguem para os "oitavos".O Cruzeiro manteve-se no último lugar do Grupo E da Taça Sul-americana, após a quarta ronda, e perdeu a possibilidade de atingir as duas primeiras posições, ao contrário do Puerto Cabelo, equipa venezuelana treinada pelo português Vasco Faísca, que reentrou na corrida pelo apuramento no grupo G.O Puerto Cabelo subiu ao terceiro lugar, depois de se ter imposto por 4-1 na receção aos brasileiros do Vasco da Gama, pelos quais o avançado português Nuno Moreira foi suplente utilizado e cujo golo solitário foi concretizado pelo ex-jogador do Benfica João Victor.