Palmeiras ganha vantagem nos "oitavos" da Taça Libertadores

Um golo marcado pelo médio Raphael Veiga, aos 29 minutos, foi suficiente para o campeão brasileiro sair de Belo Horizonte com um triunfo que lhe abre boas perspetivas para o segundo embate com os compatriotas, orientados pelo ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari, em 10 de agosto.O Palmeiras, segundo classificado do Brasileirão, atrás do Botafogo, treinado pelo português Bruno Lage, procura reeditar as conquistas da mais importante prova sul-americana de clubes em 2020 e 2021, ambas sob o comando técnico de Abel Ferreira.Na Taça Sul-americana, otambém venceu pela margem mínima o encontro da primeira mão dos oitavos de final frente aos paraguaios do Guarani, por 2-1, em contraste com o, orientado pelo português Armando Evangelista, que foi batido por 3-0 no reduto dos argentinos do Estudiantes.O golo tardio de Tiquinho Soares, avançado que já passou pelo futebol luso, aos 90 minutos, de grande penalidade, permitiu ao líder do campeonato brasileiro consumar a reviravolta no Rio de Janeiro e ganhar margem de manobra para a segunda mão, em Assunção.O Guarani entrou, praticamente, a ganhar no estádio do líder destacado do Brasileirão, graças ao tento do médio Bernardo Benitez, logo aos três minutos, mas o defesa Hugo igualou, aos 65, antes de Tiquinho Soares, que tinha entrado após o intervalo, apontar o 25.º golo desta época.O Goiás, que ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção no campeonato brasileiro, foi incapaz de contrariar a superioridade do Estudiantes, em especial após a expulsão de Bruno Santos, aos 47 minutos, e os golos marcados por Guido Carrilo (54) e Benjamin Rollheiser (63 e 84) deixaram os argentinos muito perto dos quartos de final.