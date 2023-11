Palmeiras goleia e Abel Ferreira mais perto do título

A equipa de São Paulo está muito perto de revalidar o título conquistado no ano passado, pois passou a deter três pontos de vantagem sobre o Flamengo, que foi derrotado em casa por 3-0 pelo Atlético Mineiro e igualado na classificação pelo "Galo" e pelo Botafogo, apesar do empate 1-1 no estádio do já despromovido Coritiba.O Palmeiras entrou, praticamente, a ganhar, graças ao golo marcado aos dois minutos por Endrick, tendo aumentado a vantagem antes do intervalo, na sequência do autogolo de Éder Ferreira, aos 40, fechando a goleada na segunda parte, com um "bis" do suplente Jose Lopez, aos 88 e 90+2.O argentino tinha substituído pouco antes o prodigioso avançado Endrick, que, aos 17 anos, se assume como a maior referência da equipa de Abel Ferreira e já foi contratado pelo Real Madrid, e saiu lesionado aos 81 minutos, tal como tinha acontecido aos 12 com Rony, outro atacante.Apesar das baixas mais recentes, que se juntam a outros jogadores influentes, como Luan, Gabriel Menino e Dudu, o Palmeiras está em posição privilegiada para revalidar o título, uma vez que também está em vantagem nos primeiros critérios de desempate.





Flamengo e Atlético Mineiro no encalce



O Flamengo, que estava a protagonizar uma recuperação notável, foi travado pelo Atlético Mineiro que se impôs por 3-0 em pleno Maracanã, com golos de Paulinho, melhor marcador do Brasileirão, com 18 golos, aos oito minutos, Edenilson, aos 47, e Rubens, aos 82.



O Atlético Mineiro, treinado por Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador português, juntou-se ao Flamengo na perseguição ao líder, tendo sido ambos igualados mais tarde pelo Botafogo, que chegou a deter uma vantagem confortável no comando, mas desbaratou-a nas últimas jornadas.



O jogo do "Fogão" no estádio do penúltimo classificado, já despromovido, tal como o América Mineiro, chegou ao intervalo em "branco" e com duas expulsões, de Carlos Eduardo, aos 31 minutos, para os visitantes, e de Jamerson, aos 45+4, do lado dos anfitriões.



O Botafogo pareceu ter afugentado os recentes infortúnios quando Tiquinho Soares, ex-jogador do FC Porto e segundo melhor artilheiro na prova, com 17 tentos, inaugurou o marcador aos 90+8 minutos, através de uma grande penalidade, mas Edu restabeleceu o empate, aos 90+9.



Longe da discussão pelo título brasileiro, instalado num tranquilo 11.º lugar, o Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, perdeu na receção ao Internacional, por 2-0, com dois golos marcados na segunda parte, por Enner Valência, aos 52 minutos, e Pedro Henrique, aos 90.