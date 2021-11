Palmeiras goleia Goianiense e está a 10 pontos da liderança do "Brasileirão"

A formação paulista passou a somar 58 pontos, reforçando o segundo lugar, mas aos mesmos 10 do Atlético Mineiro, que venceu em casa o Corinthians por 3-0, com golos de Diego Costa, Keno e Hulk.Os comandados de Cuca estão, assim, cada vez mais perto do cetro, sendo que o bicampeão em título Flamengo está no terceiro lugar, com 54 pontos, mas menos dois jogos disputados – recebe esta quinta-feira o Bahia, no encontro que fecha a ronda 31.

O Flamengo e o Palmeiras já não dependem apenas de si para chegar ao cetro brasileiro, mas estão na final da Taça Libertadores, que disputam em Montevideu, no Uruguai, em 27 de novembro.