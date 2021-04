Palmeiras goleia Independente del Valle na Taça Libertadores

O conjunto equatoriano manteve-se com um ponto – conseguido na receção aos argentinos do Defensa Y Justicia (1-1) -, após um embate em que errou muito, pois os três primeiros golos nasceram de saídas falhadas para o ataque.Os forasteiros, personalizados e sem medo de ter a bola, começaram bem, mas, na primeira jogada de perigo, depois de uma saída falhada para o ataque do Independiente del Valle, os brasileiros adiantaram-se no marcador.Aos 10 minutos, Raphael Veiga aproveitou um mau passe dos forasteiros e lançou Rony, que, beneficiando da tentativa falhada de corte de Pellarano, entrou na área e "fuzilou" Moisés Ramírez.Em vantagem, o Palmeiras ficou mais tranquilo e, aos 20 minutos, aumentou a vantagem, desta vez por intermédio de Luiz Adriano, que faturou após um passe de Patrick de Paula que Schunke não logrou intercetar.Até ao intervalo, o conjunto do Equador teve mais tempo a bola, perante um conjunto brasileiro mais em contra-ataque, mas nunca conseguiu ameaçar Weverton.





Nada mudou na segunda parte







No início da segunda parte, o "onze" de Renato Paiva tentou reentrar na discussão do resultado e ameaçou em dois remates de fora da área, de Faravelli (50 minutos) e Murillo (62).As saídas a jogar voltaram, porém, a trair o Independiente, com Patrick de Paula a conseguir a interceção, aos 65 minutos, e a apontar o terceiro golo dos locais, na recarga a um primeiro remate detido pelo guarda-redes dos visitantes.Os forasteiros estiveram duas vezes perto do golo aos 73 minutos, por Montenegro e Segóvia, mas não marcaram e, aos 74, o Palmeiras chegou ao quarto em contra-ataque, por Rony, que "bisou", após fuga e centro da esquerda de Victor Luis.Apenas sete minutos depois, o Palmeiras chegou à "manita", agora com um golo de cabeça de Danilo Barbosa, ex-jogador do Sporting de Braga e do Benfica, que correspondeu da melhor forma a um canto marcado na direita por Wesley.