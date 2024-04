Palmeiras inicia defesa do título com triunfo

O único golo da partida foi anotado pelo colombiano Richard Rios, aos 20 minutos, permitindo ao conjunto paulista arrancar o campeonato com três pontos, dias depois de os comandados por Abel Ferreira terem vencido pelo terceiro ano consecutivo o campeonato de São Paulo.O Palmeiras foi o único conjunto orientado por um português a vencer na jornada inaugural do Brasileirão, já que o Corinthians, treinado por António Oliveira, empatou 0-0 na receção ao Atlético Mineiro, e o Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, também cedeu uma igualdade, desta feita 2-2 em casa do Fluminense.Menos sorte teve o Botafogo, que estreou Artur Jorge, ex-Sporting de Braga, no comando técnico, uma vez que a equipa do Rio de Janeiro perdeu 3-2 na deslocação a Minas Gerais para defrontar o Cruzeiro.A segunda jornada do Brasileirão disputa-se já durante a próxima semana, decorrendo entre terça e sexta-feira.