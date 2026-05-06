Palmeiras lidera na Libertadores





(Com Lusa)

Em Lima, ainda na primeira parte, o argentino Flaco Lopez inaugurou o marcador para os brasileiros, aos 32 minutos, com o paraguaio Ramon Sosa (50) a confirmar o triunfo do finalista vencido da última edição da principal competição de clubes da América do Sul.Após quatro jornadas, o Palmeiras continua invicto e lidera o Grupo F, com oito pontos, mais dois do que o Sporting Cristal, que perdeu os dois jogos com o ‘verdão’, enquanto, com menos um jogo, os paraguaios Cerro Porteño são terceiros, com quatro, e os colombianos do Junior Barranquilla estão em quarto e último, com apenas um.Na próxima jornada, dentro de duas semanas, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño.Na Taça Sul-Americana, o Grêmio, de Luís Castro, venceu em casa do Deportivo Riestra, por 3-0, subindo provisoriamente à liderança do Grupo F, com sete pontos, mais um do que os uruguaios do Montevideo City (menos um jogo), três do que os argentinos e cinco do que os chilenos do Palestino (menos um jogo).A equipa brasileira, que somou o quinto jogo sem derrotas em todas as competições, colocou-se na frente do marcador aos 30 minutos, de grande penalidade, apontada por Carlos Vinícius, ex-jogador de Rio Ave e Benfica.Na segunda parte, o belga Francis Amuzu (59 minutos) aumentou a vantagem, com o seu suplente, o dinamarquês Martin Braithwaite (73), a fazer o 3-0 para o Grêmio, que na próxima jornada recebe o Palestino.