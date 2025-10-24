Palmeiras mais longe da final da Libertadores

Os equatorianos resolveram o encontro – e, talvez, a eliminatória – durante a primeira parte, com um ‘bis’ do médio boliviano Gabriel Villamil, aos 16 e 45+2 minutos, e um golo do avançado argentino Lisandro Alzugaray, aos 27, na marcação de uma grande penalidade.



O Palmeiras, que venceu a Taça Libertadores em 1999, 2020 e 2021, as duas últimas sob o comando técnico de Abel Ferreira, sofreu a primeira derrota na edição de 2025, ao 11.º jogo, a qual tentará reverter em 30 de outubro, quando receber a Liga de Quito na partida da segunda mão, em São Paulo.



O treinador português sofreu o segundo desaire comprometedor no curto espaço de quatro dias, uma vez que perdeu no domingo por 3-2 no estádio do Flamengo, na 29.ª jornada do campeonato brasileiro, o que permitiu à equipa do Rio de Janeiro igualar o Palmeiras na liderança da competição.



Na outra meia-final, o Flamengo, que se sagrou igualmente três vezes campeão sul-americano, em 1981, 2019, este com Jorge Jesus no comando, e 2022, impôs-se por 1-0 na receção aos argentinos do Racing Club, graças a um golo tardio do médio colombiano Jorge Carrascal, marcado aos 88 minutos.