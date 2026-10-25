Palmeiras na frente do campeonato brasileiro





(Com Lusa)





Poucos dias depois de ter assegurado a presença na final da Taça Libertadores, o Palmeiras venceu pela quarta vez consecutiva no campeonato, com o primeiro golo a ser apontado por Maurício, de grande penalidade, já aos 45+11 minutos.Na segunda parte, a equipa orientada por Abel Ferreira aumentou a vantagem, com um tento do argentino Agustin Giay, aos 77 minutos, fixando o resultado final.Com este triunfo, o Palmeiras assumiu a liderança provisória do campeonato brasileiro, com 69 pontos, mais dois do que o Flamengo, orientado pelo luso Leonardo Jardim, que ainda não jogou.Em outro jogo do dia, o Vasco da Gama, liderado por Pedro Emanuel, bateu em casa o Corinthians, por 3-2.A equipa da casa adiantou-se no marcador por Jose Rodriguez, aos 35 minutos, mas os forasteiros, treinados pelo neerlandês Clarence Seedorf, deram a volta ao resultado com golos de Gustavo Henrique, aos 50 minutos, e Matheus Bidi, aos 57.Contundo, o conjunto de Pedro Emanuel conseguiu responder e, já com o português Nuno Moreira em campo, marcou por duas vezes por intermédio de Marino Hinestroza, aos 88 e 90, assegurando o triunfo.O Vasco da Gama segue agora no 13.º posto do campeonato, com 38 pontos, enquanto o Corinthians é 17.º, com 33, em zona de despromoção.