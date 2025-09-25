Palmeiras nas meias-finais da Libertadores

O River Plate mostrou desde o início que estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir a passagem às semifinais, com o guarda-redes Franco Armani a desviar um forte remate de Piquerez aos 6 minutos e aos 8, por Maximiliano Salas, a marcar de cabeça o primeiro golo da noite, dando a sequência perfeita a um cruzamento preciso do colombiano Juan Fernando Quintero.



A equipa treinada pelo português Abel Ferreira tentou reagir e chegou perto do empate com uma cabeçada de Felipe Anderson, que Armani voltou a defender, ajudado em seguida por Lautaro Rivero, que mandou a bola para fora da área. Durante o resto do primeiro tempo, o Verdão não voltou a visitar a baliza do River, que, por sua vez, controlou o jogo e teve oportunidades para aumentar o resultado, a mais clara das quais desperdiçada por Kevin Castaño com um remate fraco.



No segundo tempo, a história foi outra. O Palmeiras empatou muito cedo por Vítor Roque, que aproveitou uma bola entregue de bandeja por Armani após um desvio errado. O empate deu confiança à equipa brasileira, ao mesmo tempo que a retirou ao River, que aos poucos foi ficando cada vez mais ansioso, cometendo imprecisões sucessivas.



A reviravolta operada pelo Verdão surgiu no primeiro minuto do tempo de compensação, através de um penálti executado pelo argentino José Lopez, e foi confirmada dois minutos depois, pelo mesmo jogador, que tocou a bola por cima de um Armani muito adiantado.



O Palmeiras enfrentará nas semifinais o vencedor do encontro hoje entre São Paulo e Liga de Quito, que chega ao Brasil com uma vantagem de 2-0 obtida há uma semana na capital do Equador.

