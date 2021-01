Palmeiras perde com Flamengo e atrasa-se no Brasileirão

No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, por indisponibilidade do Maracanã, entregue pelo "Fla" à CONMEBOL para a final da Taça Libertadores, a formação de Rogerio Ceni foi superior e impôs-se com um golo em cada parte.



Uma infelicidade de Luan, que viu a bola bater-lhe após um corte de Kuscevic e entrar na baliza de Weverton, aos 45+1 minutos, e um tento do ex-Portimonense Pepê, aos 83, na sequência de um canto, selaram o triunfo da ex-equipa de Jorge Jesus.



Com este resultado, o Flamengo saltou para o terceiro lugar, a dois pontos do São Paulo, segundo classificado, e a quatro do líder Internacional, dois clubes que contam mais um jogo disputado do que os campeões em título.



O Atlético Mineiro é quarto, com 54 pontos, enquanto o Palmeiras manteve-se em quinto, com 51, ambos também com um jogo em atraso, numa altura em que faltam apenas sete jornadas para encerrar o Brasileirão.



A exemplo do Palmeiras, também o outro finalista da Taça Libertadores, o Santos, perdeu na ronda 31, ao cair por 2-0 na casa do Fortaleza, num embate em que desperdiçou um penálti na primeira parte, aos 44 minutos, por Jean Mota.



Na segunda metade, Juninho, aos 48 minutos, de grande penalidade, e Wellington Paulista, aos 66, selaram o desaire do "onze" de Cuca, que segue no oitavo posto, com 45 pontos. O Fortaleza é 14.º, com 35.



O Palmeiras, que disputa com o Santos a final da Libertadores em 30 de janeiro, no Maracanã, volta a jogar no domingo, no reduto do Ceará, que soma 42 pontos.