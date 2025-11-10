Futebol Internacional
Palmeiras perde com Mirassol e deixa liderança isolada
O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu no domingo a liderança isolada do campeonato brasileiro de futebol, depois de ser derrotado em casa do Mirassol, por 2-1, em jogo da 32.ª jornada.
Em Mirassol, Gabriel colocou a equipa da casa em vantagem, aos dois minutos, mas Vítor Roque ainda empatou, aos 30, antes de, aos 45+2, João Victor dar o triunfo à equipa do interior do estado de São Paulo.
Com esta derrota, o Palmeiras mantém-se na liderança, mas agora com os mesmos 68 pontos do Flamengo, e mais quatro do que o Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim e que tem mais um jogo disputado.
A estrear-se no primeiro escalão do futebol brasileiro, o Mirassol continua a fazer um campeonato surpreendente e está na quarta posição, com 59 pontos.
