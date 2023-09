Palmeiras perde e Abel Ferreira fica mais longe de revalidar título brasileiro

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, ficou na quinta-feira mais longe de revalidar o título brasileiro de futebol, ao perder por 1-0 no estádio do Grémio de Porto Alegre, em jogo da 24.ª jornada do campeonato.

Um golo marcado pelo defesa João Pedro, logo aos 10 minutos, após assistência do avançado uruguaio Luis Suárez, foi suficiente para assegurar o triunfo da equipa anfitriã, que jogou a fase final do encontro em inferioridade numérica, devido à expulsão do médio paraguaio Mathias Villasanti, aos 86.



O Palmeiras manteve-se no segundo lugar do Brasileirão, mas permitiu que o Grémio, terceiro classificado, ficasse a apenas um ponto de distância, e pode ver o líder Botafogo, treinado pelo português Bruno Lage, aumentar a vantagem para 10 pontos, se vencer hoje no reduto do Corinthians.



Abel Ferreira, que se sagrou campeão brasileiro na época passada, depois de também ter liderado o Palmeiras na conquista da Taça Libertadores, em 2020 e 2021, deixou o terreno de jogo pouco antes do fim do encontro, dando sinais evidentes de insatisfação.