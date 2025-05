Palmeiras perde em casa com o Flamengo

Já depois de Piquerez falhar um penálti, aos 11 minutos, que daria a vantagem à equipa da casa, outra grande penalidade, de De Arrascaeta (73), e o golo de Ayrton Lucas (88) deram o triunfo ao "Mengão".



Com a segunda derrota, a equipa do técnico português mantém-se no primeiro lugar, com 22 pontos, agora só um mais um do que o "Fla", e mais dois do que o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, que venceu em Fortaleza por 2-0.



Sport de António Oliveira faz primeiro ponto



O Sport Recife, treinado por António Oliveira, que substituiu o compatriota Pepa no comando técnico do lanterna-vermelha, somou o primeiro ponto sob o comando técnico do luso, ao empatar a uma bola com o Internacional.



Ao terceiro jogo, Oliveira conseguiu não perder após Barletta, aos sete minutos, adiantar o conjunto do Recife, com Sérgio Oliveira titular e João Silva suplente não utilizado, enquanto Gustavo Prado empatou a contenda, aos 49.



Contas feitas, o Sport é último, com três pontos, e ao cabo de 10 jornadas ainda não venceu, estando já sete pontos abaixo da "linha de água".