Palmeiras perde no Paulistão

No Allianz Parque, em São Paulo, um golo de Yuri Alberto (58 minutos) decidiu o dérbi a favor dos visitantes, que são recordistas de cetros (30), mas não vencem desde 2019 e procuram impedir o 27.º triunfo, e quarto seguido, do segundo clube mais titulado.



O Palmeiras quebrou um ciclo de 10 jogos sem perder esta época e precisa de vencer no terreno do Corinthians para assegurar um inédito tetracampeonato paulista, após os "tris" logrados de 1932 a 1934, ainda sob a designação de Palestra Italia, e entre 2022 e 2024.



Abel procura tornar-se o treinador com mais conquistas na história do Palmeiras, ao qual chegou em outubro de 2020, contabilizando os mesmos 10 troféus de Oswaldo Brandão.