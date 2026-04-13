Palmeiras perde terreno na liderança do campeonato brasileiro

(Com Lusa)

Já depois de o Flamengo ter vencido em casa do Fluminense (2-1), o Palmeiras não conseguiu a sexta vitória consecutiva no Brasileirão, apesar de o Corinthians ter terminado o encontro com nove jogadores, depois das expulsões de André (35 minutos) e de Matheuzinho (71).O final do clássico paulista foi muito 'quente', com elementos das duas equipas a envolverem-se no acesso aos balneários, com acusações de agressões dos dois lados.O Palmeiras mantém a liderança isolada, com 26 pontos, mais seis do que Flamengo, que tem menos um jogo, São Paulo, Fluminense e Bahia, este último igualmente com menos um jogo, enquanto o Corinthians está num perigoso 16.º posto, com 11 pontos, apenas um acima do primeiro lugar de despromoção, ocupado pelo Cruzeiro, treinado por Artur Jorge.A equipa de Belo Horizonte somou o terceiro triunfo em quatro jogos – um na Libertadores – desde a chegada do português, ao vencer o Bragantino, por 2-1, apesar de ter entrado a perder, com um golo do equatoriano Andrés Hurtado (06 minutos).Ainda na primeira parte, o colombiano Neyser Villareal (18 minutos) empatou, com Christian (49) a dar o triunfo ao Cruzeiro, que apenas tem duas vitórias no Brasileirão, ambas com Artur Jorge ao leme.O Bragantino, que vinha de duas vitórias consecutivas, segue no nono posto, com 14 pontos.