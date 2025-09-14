Palmeiras pressiona Flamengo

Depois da paragem para os compromissos das seleções, o Brasileirão retomou e, em São Paulo, o 'Verdão' chegou à meia hora já a vencer por 3-0, depois do 'bis' de Vítor Roque (04 e 24) e de um golo de Lucas Evangelista (29), jogador que teve passagem em Portugal por Estoril Praia e Vitória de Guimarães.



Vítor Roque assinou o 'hat-trick' em cima do intervalo, aos 43, tendo a formação paulista baixado o ritmo na etapa complementar, altura em que o 'colorado' aproveitou para anotar o seu tento de 'honra', através do colombiano Carbonero, aos 72.



Com esta vitória, o Palmeiras fica a apenas um ponto do líder Flamengo, que joga ainda hoje em casa do Juventude, com a equipa paulista, que contará menos um encontro no final da ronda, a ficar a aguardar por um eventual deslize dos 'rubro negros'.

