Palmeiras reforça liderança do Brasileirão

A equipa de São Paulo até chegou em desvantagem ao intervalo no jogo de domingo, da nona jornada, na sequência do golo marcado por Gabriel, aos 24 minutos, mas deu a volta ao resultado em Bragança Paulista durante a segunda parte, por intermédio de Murilo, aos 73, e Maurício, aos 79.



O Palmeiras, campeão brasileiro em 2022 e 2023, já sob o comando técnico de Abel Ferreira, aumentou de dois para quatro pontos a vantagem sobre o Flamengo no topo do Brasileirão, graças ao empate concedido pela equipa do Rio de Janeiro na receção ao Botafogo.



O "Fla" foi incapaz de quebrar a resistência da formação orientada por Renato Paiva, que conquistou o título brasileiro no ano passado, quando era treinada pelo português Artur Jorge, e caiu para o 10.º lugar da competição, com 10 pontos de atraso em relação ao Palmeiras.



A equipa de Abel Ferreira ganhou em toda a linha, pois também se distanciou do Bragantino, que entrou nesta ronda em igualdade com o Flamengo e saiu a cinco pontos da liderança, tendo mesmo sido apanhado no terceiro lugar pelo Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim.



O Cruzeiro até podia ter-se isolado no segundo lugar, ultrapassando o Flamengo, mas não conseguiu fazer melhor do que um empate com golos na receção ao Atlético Mineiro, nono classificado, e foi outra das equipas do "top 4" que perdeu terreno para o Palmeiras.