Palmeiras regressa aos triunfos no Brasileirão
O técnico português Abel Ferreira regressou aos triunfos com o Palmeiras na Liga brasileira, ao receber e vencer o Mirassol por 1-0, na sexta jornada da prova.
Depois do desaire no campo do Vasco da Gama (2-1), durante a semana, o Palmeiras chegou à terceira vitória nesta fase inicial do Brasileirão, com um golo solitário do argentino Flaco López, aos 26 minutos.
A equipa de Abel partilha, provisoriamente, a liderança com São Paulo e Fluminense.
