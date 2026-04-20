Palmeiras, sem Abel Ferreira, vence e lidera, Flamengo e Leonardo Jardim mantêm perseguição

Um golo marcado pelo paraguaio Gustavo Gómez, aos 15 minutos, foi suficiente para o Palmeiras se impor no jogo da 12.ª jornada - no qual o treinador Abel Ferreira cumpriu suspensão -, apesar de ter atuado desde os 47 com menos um jogador, devido à expulsão de Murilo.



O triunfo na receção ao sexto classificado permitiu à equipa de São Paulo manter-se no topo do Brasileirão, com seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, campeão em título, e o Fluminense, segundo e terceiro colocados, respetivamente, ainda que a equipa orientada pelo compatriota Leonardo Jardim tenha menos um encontro disputado.



O Flamengo impôs-se em casa de forma ligeiramente mais segura ao Bahia, que ocupa o quinto lugar, por 2-0, graças aos golos marcados pelo uruguaio Giorgian de Arrascaeta, aos 17 minutos, e Lucas Paquetá, aos 80.



