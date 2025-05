Palmeiras só sabe ganhar na Libertadores

Abel Ferreira procura a sua terceira taça na maior competição de clubes da América do Sul, depois de ter conduzido o Palmeiras à conquista nas edições de 2020 e 2021, elevando para três os títulos do clube, que tinha vencido também em 1999, com Scolari.À frente do Palmeiras, o treinador português soma também uma Supertaça sul-americana, dois campeonatos brasileiros, uma Supertaça brasileira e uma Taça do Brasil.”, disse, no final, o treinador, quando questionado em relação a uma renovação de contrato, que ainda não aconteceu.Na última jornada do Grupo G da Libertadores, a equipa paulista recebe os peruanos do Sporting Cristal.No Brasileirão, que venceu em 2022 e 2023, Abel Ferreira segue em primeiro, com 19 pontos em oito jornadas, mais dois do que Flamengo e Bragantino, enquanto o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, é quarto, com 16.