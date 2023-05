Palmeiras vence Barcelona na Libertadores

Em Guaiaquil, o campeão brasileiro adiantou-se no marcador aos 45+3 minutos, por Raphael Veiga, na conversão de uma grande penalidade, com o paraguaio Gustavo Gómez a confirmar o triunfo, aos 47.Com esta vitória, o Palmeiras segue na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, os mesmos dos bolivianos do Bolívar, que lideram, enquanto o Barcelona e os paraguaios do Cerro Porteño têm três pontos.Na próxima jornada, o Palmeiras, que com Abel Ferreira ganhou as Libertadores de 2020 e 2021, visita o Cerro Porteño, e o Bolívar joga em casa com o Barcelona.