No encontro entre treinadores portugueses, o golo de Gabriel Veron, aos 49 minutos fez a diferença, deixando o Palmeiras com 33 pontos, mais dois do que o campeão Atlético Mineiro, enquanto o Cuiabá desceu para 15.º, um ponto acima da linha de descida.No "Brasileirão", o Corinthians, do também português Vítor Pereira, segue em terceiro, com 29 pontos, e o Botafogo, de Luís Castro, em 11.º, com 21, depois de ambos terem perdido nesta ronda, em jogos disputados no sábado.