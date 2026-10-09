Palmeiras vence e beneficia de empate do líder Flamengo no Brasileirão

Após os jogos da 29.ª jornada do Brasileirão, o Palmeiras passou a somar 60 ponto, menos um do que o líder e campeão Flamengo.



Flaco López marcou o único golo do encontro, logo aos sete minutos, confirmando a superioridade do Palmeiras, que dominou a primeira parte e conseguiu travar a reação do Bahia após o intervalo.



Já o Flamengo deixou escapar uma vantagem de dois golos na visita ao Santos, com Danilo e Lucas Paquetá a marcarem na no final da primeira parte, aos 44 e 45+4 minutos, respetivamente, antes de Neymar, regressado de lesão, a restabelecer a igualdade com dois golos de penálti, na parte final do encontro, aos 82 e 87.



O Santos somou o segundo empate nos últimos sete encontros e subiu ao oitavo lugar, com 42 pontos.



O encontro entre Santos e Flamengo ficou ainda marcado pelo protesto da equipa carioca contra a proibição das apostas desportivas na Internet decretado pelo presidente Lula da Silva, com os jogadores a exibirem nas camisolas, por baixo do emblema do clube e no espaço habitualmente ocupado pelo patrocinador, a mensagem “Proibir não é proteger”.



O Flamengo e outros clubes do principal escalão têm contestado a medida imposta pelo Governo brasileiro, alertando para o impacto financeiro da proibição, uma vez que várias equipas têm empresas de apostas entre os seus patrocinadores.



O Presidente brasileiro, Lula da Silva, minimizou as preocupações dos clubes, lembrando que a época dourada do futebol brasileiro antecedeu o surgimento das apostas desportivas, às quais atribui o aumento da dependência do jogo e do endividamento das famílias.



O decreto de proibição tem uma validade de 60 dias, após os quais terá de ser submetido a votação no Congresso.